Сына замглавы МВД Крыма задержали по подозрению в мошенничестве

В Крыму задержали сына замглавы МВД республики, бывшего старшего помощника прокурора Симферополя Егора Иванцова. По данным следствия, в результате действий мужчины и его подельника Александра Звонкова детский лагерь в Алуште перешел в частные руки. Об этом в четверг, 29 июня, сообщается в поступившем в «Ленту.ру» пресс-релизе Следственного комитета России (СКР).

По его информации, в январе-феврале 2015 года Иванцов и Звонков, занимавший должность директора детского загородного заведения оздоровления и отдыха «Кристалл», из корыстных побуждений вступили в преступный сговор. Они решили приобрести путем обмана права на здание общежития детского лагеря в Алуште.

«Соучастники намеревались посредством изготовления подложных документов незаконно приватизировать здание, принадлежащее на праве собственности Республике Крым, и зарегистрировать права собственности на имя Иванцова», — отмечается в пресс-релизе. При этом Звонков обеспечил все условия для последующей приватизации имущества подельником.

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В итоге в декабре 2016-го сын замминистра предоставил властям необходимые документы, в том числе договор о безвозмездной передаче ему жилого дома в собственность, полученный с использованием подложного ордера. Таким образом, мужчины «незаконно завладели указанным имуществом, получив возможность распорядиться им по своему усмотрению», указывается в сообщении.

Своими действиями Иванцов и Звонков нанесли ущерб муниципальному округу в размере не менее 6,2 миллиона рублей. СК возбудил в отношении них уголовное дело по статье «Мошенничество». Оба фигуранта на данный момент арестованы. Расследование продолжается.

В начале мая СК по материалам ФСБ возбудил уголовное дело в отношении начальника департамента имущественных и земельных отношений города Ялты Лилии Молостовой. Ее заподозрили в причинении ущерба бюджету на 2,3 миллиарда рублей.