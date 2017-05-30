Аксенов поблагодарил силовиков за «обезглавленный» институт виноделия

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов связал задержание директора научного института виноделия «Магарач» Анатолия Авидзбы с его стремлением работать исключительно на личную выгоду. Об этом он заявил в ходе выездного заседания Совета министров РК в Судаке, передает «Крыминформ».
«Вчера обезглавили одно научное учреждение. Спасибо нашим коллегам из МВД, Следственного комитета, прокуратуры — вчера задержан с поличным на взятке господин Авидзба, академик вновь испеченного института "Магарач", 40 тысяч долларов за использование очистных сооружений хотел получить», — отметил Аксенов.
По мнению главы региона, в свое время главы некоторых научных организаций в Крыму решили стать подведомственными Федеральному агентству научных организаций (ФАНО), «чтобы вести незаконную деятельность подальше от центра принятия решений по ним».
«Эти академики хотели сбежать подальше от Республики Крым, все написали заявления, что хотят в ФАНО — думают, что в Москву будут возить деньги, соответственно, от Крыма подальше, чтобы здесь не решать вопросы, все дружно попытались вырваться. Но я уверен, что цели, которые они преследовали, говорят сами за себя: продажа земли, сдача в аренду, незаконная застройка этих земель — вот то, чем занимался конкретный директор [Авидзба]», — высказал мнение Аксенов.
Вместе с тем, подчеркнул он, коллективы научных учреждений, в отличие от директоров, работают добросовестно. «К сожалению, руководители попались неудачные — баламутили воду, всех взбаламутили, а целью было одно — получение личной выгоды», — заключил глава РК.
29 мая «Крыминформ» сообщил о том, что сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РК задержали при получении взятки директора подведомственного ФАНО учреждения «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН» Анатолия Авидзбу. По информации силовиков, Авидзба «требовал и получил взятку в размере 40 тысяч долларов за содействие в заключении контракта на обслуживание очистных сооружений в Бахчисарайском районе»
Анатолий Авидзба возглавлял «Магарач» с 2002 года.