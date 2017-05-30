Аксенов поблагодарил силовиков за «обезглавленный» институт виноделия

Глава Республики Крым (РК) Сергей Аксенов связал задержание директора научного института виноделия «Магарач» Анатолия Авидзбы с его стремлением работать исключительно на личную выгоду. Об этом он заявил в ходе выездного заседания Совета министров РК в Судаке, передает «Крыминформ».

«Вчера обезглавили одно научное учреждение. Спасибо нашим коллегам из МВД, Следственного комитета, прокуратуры — вчера задержан с поличным на взятке господин Авидзба, академик вновь испеченного института "Магарач", 40 тысяч долларов за использование очистных сооружений хотел получить», — отметил Аксенов.

По мнению главы региона, в свое время главы некоторых научных организаций в Крыму решили стать подведомственными Федеральному агентству научных организаций (ФАНО), «чтобы вести незаконную деятельность подальше от центра принятия решений по ним».

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«Эти академики хотели сбежать подальше от Республики Крым, все написали заявления, что хотят в ФАНО — думают, что в Москву будут возить деньги, соответственно, от Крыма подальше, чтобы здесь не решать вопросы, все дружно попытались вырваться. Но я уверен, что цели, которые они преследовали, говорят сами за себя: продажа земли, сдача в аренду, незаконная застройка этих земель — вот то, чем занимался конкретный директор [Авидзба]», — высказал мнение Аксенов.

Вместе с тем, подчеркнул он, коллективы научных учреждений, в отличие от директоров, работают добросовестно. «К сожалению, руководители попались неудачные — баламутили воду, всех взбаламутили, а целью было одно — получение личной выгоды», — заключил глава РК.

29 мая «Крыминформ» сообщил о том, что сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РК задержали при получении взятки директора подведомственного ФАНО учреждения «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт виноградарства и виноделия "Магарач" РАН» Анатолия Авидзбу. По информации силовиков, Авидзба «требовал и получил взятку в размере 40 тысяч долларов за содействие в заключении контракта на обслуживание очистных сооружений в Бахчисарайском районе»

Анатолий Авидзба возглавлял «Магарач» с 2002 года.