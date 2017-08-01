ЦБ рассказал о резком всплеске жалоб на негосударственные пенсионные фонды

В первом полугодии 2017 года ЦБ зафиксировал 2,6 тысячи жалоб на негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Это в пять раз больше, чем за три предыдущих года. Соответствующие данные содержатся в сообщении регулятора.

«Граждане в основном жаловались на незаконный перевод пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, либо на удержание средств у текущего страховщика, а также на потерю инвестиционного дохода при переходе», — указывает Банк России. Там добавляют, что многочисленные сообщения от населения начали поступать в апреле.

Материалы по теме Проедая благосостояние В России нашли новый способ повысить пенсии

Кроме того, во втором квартале ЦБ получил почти пять тысяч жалоб на субъекты коллективных инвестиций (НПФ, управляющие компании, специализированные депозитарии) — это 16 процентов от числа всех обращений по поводу работы некредитных финансовых организаций.

В конце июня Счетная палата сообщила о случаях фальсификации заявлений застрахованных лиц о смене НПФ и реализации схем, препятствующих смене страховщика. Аудиторы также обратили внимание на то, что процедура подачи заявления о смене НПФ не предусматривает предупреждения гражданина о возможной потере инвестиционного дохода по накоплениям (Счетная палата, например, рассказала о случае, когда клиент НПФ потерял свыше 500 тысяч рублей инвестдохода).