В Сирии сообщили о гибели 60 человек при ударе коалиции во главе с США

В Сирии при ударе международной коалиции во главе с США погибли 60 мирных жителей. Об этом во вторник, 1 августа, сообщает сирийское информагентство SANA.

По его данным, воздушная атака была совершена в нескольких районах провинции Дейр-эз-Зор: Эль-Кашма, Эш-Шавит, Эд-Давир и Эль-Ашара.

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30 июля SANA заявило о шести жертвах бомбардировки коалиции. Отмечалось, что ВВС атаковали позиции боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), однако удар пришелся по больнице Аиша и спортивному клубу в провинции Дейр-эз-Зор.

Агентство отмечало, что данный авианалет в этой провинции, в результате которого погибли гражданские лица, стал четвертым за месяц.

В июне самолеты возглавляемого Соединенными Штатами объединения нанесли удары по городу Аль-Маядин и деревне Эд-Даблян. По данным SANA, погибли 90 сирийцев.

Коалиция борется с террористами в Сирии без разрешения властей Арабской Республики с 2014 года. В июле 2017-го штаб военной операции против ИГ, которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, сообщил, что общее число возможных жертв среди мирного населения составляет 727 человек. Речь шла о периоде с августа 2014-го по май 2017-го, передавал ТАСС.