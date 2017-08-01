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Хорошая погода заставила подростков сбежать из спецшколы в Иркутской области

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Архивное фото
Архивное фото

Группа подростков сбежала с территории спецшколы для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением в поселке Тельма Иркутской области. Об этом сообщает во вторник, 1 августа, главное управление МВД по региону.

О самовольном уходе 21 несовершеннолетнего в полицию сообщили 31 июля. Отмечается, что из спецшколы убежали подростки в возрасте от 12 до 17 лет, большинство из них ранее проживали в городах Ангарск, Иркутск, Черемхово и Братск.

Для поиска создали 25 групп, были опрошены родственники и знакомые ушедших. В итоге 15 из подростков были обнаружены на территории Тельмы и города Усолье-Сибирское, поиски еще шести продолжаются. «Установлено, что за время отсутствия никаких противоправных действий ни в отношении них, ни ими совершено не было», — подчеркнули в МВД.

Как отметили в областном управлении Следственного комитета России, мальчики пояснили, что на улице стояла хорошая погода и они захотели прогуляться. По факту массового побега начата доследственная проверка по статье 293 УК РФ («Халатность»).

В августе 2016 года в Свердловской области был совершен массовый побег из Рефтинского спецучреждения закрытого типа для учащихся с девиантным поведением. По данным полиции, на ужине под надуманным предлогом несколько человек устроили конфликт и подбили на уход ряд своих товарищей. Большую часть сбежавших обнаружили уже 1 сентября.

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