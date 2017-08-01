В Совфеде предложили создать инструкцию по выживанию за рубежом для россиян

Для российских туристов стоит разработать подробную официальную инструкцию насчет того, как сохранить за рубежом свое здоровье и жизнь, заявил член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

Такое предложение сенатор выдвинул после недавней смерти россиянки на курорте в Анталье. «Прецедент был, поэтому по итогам ситуации можно сказать, что требуется дополнительное информирование туристов об особенностях климата и тех угрозах для здоровья, которые могут из-за них возникнуть», — считает Фомин.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

По мнению члена Совфеда, это было бы правильным решением проблемы. Он предположил, что часть туроператоров уже, возможно, выпустила такие рекомендации для своих клиентов. Однако теперь стоит прописать подобные советы в нормативных актах, отметил Фомин.

В воскресенье, 30 июля, стало известно, что 37-летняя Оксана Астафьева скончалась на турецком курорте Бельдиби. Путешественнице стало плохо во время купания в море, она потеряла сознание. Женщину госпитализировали, но врачи не смогли спасти ее. Также сообщалось, что Астафьева страдала бронхиальной астмой.

По данным Ростуризма, за минувшие выходные 29-30 июля в Турции скончались пять отдыхающих из РФ. Четверо умерли во время купания, причем некоторые из них — из-за проблем со здоровьем. Федеральное агентство в этой связи опубликовало ряд рекомендаций для путешественников, прибывающих в Турцию и другие жаркие страны.