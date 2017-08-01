Суд в Москве арестовал имущество Вороненкова

Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Об этом во вторник, 1 августа, сообщил ТАСС его адвокат Андрей Гривцов.

По его словам, речь идет о гаражном боксе, машино-месте, а также о большом количестве драгоценностей и мужских часов, которые были изъяты из сейфовой ячейки его супруги Марии Максаковой во время расследования.

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Вороненков был убит 23 марта. Неизвестный открыл стрельбу, когда он вместе с охранником вышел из отеля. Телохранитель выстрелил в ответ и ранил нападавшего. Тот позже скончался в больнице.

Бывший депутат от КПРФ в конце 2016 года вместе с женой уехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к захвату здания московского кондитерского предприятия «Тома».