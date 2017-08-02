Бортпроводник спас жизнь подростку в екатеринбургском аэропорту

Бортпроводник авиакомпании «Уральские авиалинии» спас таджикского подростка, у которого резко ухудшилось самочувствие в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает портал ЕТВ.

Инцидент произошел в ночь на среду, 2 августа. Мальчик вместе с семьей должен был вылететь в город Худжанд в Таджикистане, когда у него на фоне обострения бронхиальной астмы остановилось сердце.

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На помощь 14-летнему подростку пришел сотрудник «Уральских авиалиний» Михаил Коломоец. «Я пощупал пульс, его нет, отогнал всех в сторону и начал делать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Мальчик очухался, потом подошли сотрудники полиции и фельдшер аэропорта», — рассказал мужчина.

Бортпроводник объяснил медику, как именно спасал юного пассажира из Таджикистана. После этого подростка доставили в местную больницу, а Коломоец отправился рейсом в Худжанд.

За все четыре года, что стюард проработал в «Уральских авиалиниях», ему впервые пришлось оказывать первую помощь. Уточняется, что у Коломоеца среднее специальное медицинское образование.

В сентябре 2016 года стало известно, что стюардессы «Уральских авиалиний» помогли потерявшей сознание пожилой пассажирке рейса Бургас — Екатеринбург. Тогда выяснилось, что 67-летняя Людмила Туманова работала личным парикмахером Бориса Ельцина.

