Российских туристов предупредили о гигантских очередях в аэропортах Европы

Ситуационно-кризисный центр МИД РФ предупредил российских туристов о гигантских очередях в четырех аэропортах Европы. Об этом в среду, 2 августа, сообщается в официальном микроблоге ведомства в Twitter.

По данным министерства, речь идет о воздушных гаванях в Пальма-де-Майорке и Мадриде, а также об аэропортах Лиссабона и Парижа. В МИД пояснили, что такая ситуация сложилась из-за введения Евросоюзом новых правил пограничного контроля.

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Информацию об очередях в аэропортах Мадрида, Пальма-де-Майорки, Лиссабона, Амстердама, Милана, Брюсселя и в других авиагаванях также публикует британская газета The Guardian. По данным издания, на транспортных объектах за последнее время были задержаны тысячи рейсов. В некоторых случаях пассажирам приходилось ждать вылета несколько часов.

В европейском авиационном альянсе Airlines for Europe заявили, что проблемы в аэропортах возникают из-за недостаточного числа сотрудников погранслужб ЕС, которые не справляются с внедрением новых мер безопасности.

Правила, ужесточающие контроль над пересечением границ Шенгенской зоны, вступили в силу в апреле. Они коснулись граждан ЕС. Теперь путешественников при въезде и выезде с территории региона будут проверять по международным и внутригосударственным базам данных, то есть так же тщательно, как и граждан третьих стран. В пограничной службе Польши не исключили, что такие меры могут обернуться увеличением времени прохождения границы Шенгена.