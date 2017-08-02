Глава Минэкономики рассказал о поиске формы приватизации «Совкомфлота»

Интерес к приватизации «Совкомфлота» проявляют инвесторы из многих стран мира, в том числе из Китая. Вопрос обсуждается в различных вариантах, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин. Об этом в среду, 2 августа сообщает ТАСС.

«Поэтому смотрим, и думаем об оптимальной форме сделки в оптимальных сроках», — сказал министр.

Основным организатором приватизации крупнейшей российской судоходной компании назначен «ВТБ Капитал», содействие ему окажет Sberbank CIB. Минфин считает, что на этой сделке можно выручить около 30 миллиардов рублей.

Накануне первый вице-премьер правительства РФ Игорь Шувалов не исключил, что могут быть использованы и другие формы приватизации «Совкомфлот», помимо размещения ценных бумаг на бирже.

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«Сейчас работаем с различными инвесторами, появляются новые предложения. Если первоначально мы думали разместить акции на Московской бирже в пользу портфельных инвесторов, то (сейчас) появились новые перспективы. Мы их обсуждаем, в том числе с нашими азиатскими партнерами», — отметил Шувалов.

В феврале текущего года российское правительство утвердило план приватизации госимущества на 2017-2019 годы. Он, в частности, предполагает снижение доли государства в «Совкомфлоте» со 100 процентов до блокпакета (25 процентов плюс одна акция).

«Совкомфлот» — судоходная компания, специализирующаяся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой. Собственный и зафрахтованный флот включает 147 судов.

