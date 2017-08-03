IAAF продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) проголосовал за продление дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает ТАСС.

За продление отстранения организации высказались 166 человек, против — 21.

В ходе заседания был заслушан доклад рабочей группы, занимающейся вопросом восстановления ВФЛА. Она рекомендовала оставить в силе отстранение российской федерации в связи с тем, что она еще не в полном объеме выполнила условия, необходимые для восстановления.

13 ноября 2015 года совет IAAF по рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) приостановил членство России в организации на неопределенный срок из-за систематического применения российскими спортсменами запрещенных препаратов. Из-за этого легкоатлеты из России могут принимать участие в международных соревнованиях только по индивидуальным разрешениям под нейтральным флагом.