СМИ анонсировали переименование стадиона «Локомотив»

Футбольный стадион «Локомотив» будет переименован в «РЖД Арену». Об этом в четверг, 3 августа, пишет газета «Известия».

Указывается, что арена сменит название накануне Дня железнодорожника — 5 августа.

«В грядущую субботу на домашний матч со "СКА-Хабаровск" болельщики придут уже не на стадион "Локомотив", а на "РЖД Арену". История футбольного клуба и "Российских железных дорог" неразрывно связана. Поэтому руководство обеих структур посчитало, что это будет красивым жестом — сменить название домашнего стадиона команды в преддверии всероссийского праздника — Дня железнодорожника», — рассказал газете источник в стане футбольного клуба «Локомотив».

Центральный стадион «Локомотив» расположен в районе Преображенское Восточного административного округа Москвы. Он был заново построен в 2002 году на месте старого стадиона «Локомотив». Вместимость сооружения составляет 27 тысяч 320 зрителей.