Жителя Дагестана обвинили в похищении республиканского министра ЖКХ

Жителю Дагестана предъявили обвинение в организации похищения министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ибрагима Казибекова. Об этом в четверг, 3 августа, старший помощник руководителя управления Следственного комитета России (СКР) по региону Расул Темирбеков сообщил «Интерфакс».

«Обвинение предъявлено 57-летнему жителю города Махачкала. В феврале 2017 года обвиняемый с целью получения выкупа в особо крупном размере решил организовать похищение министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики. Он разработал план, подыскал себе подельников, а себя определил руководителем организованной группы», — сказал Темирбеков.

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25 июля в Дагестане суд арестовал одного из подозреваемых в похищении Ибрагима Казибекова; при этом фамилию арестованного представитель Верховного суда региона не сообщил.

24 июля СКР сообщил о задержании двух мужчин, подозреваемых в похищении чиновника ради выкупа в размере 70 миллионов рублей. По версии следствия, Казибекова захватили вечером 20 июля на трассе Каспийск — Махачкала, когда он на своем личном автомобиле возвращался с работы домой. Подозреваемые, угрожая огнестрельным оружием, пересадили министра в свою машину и увезли в одну из квартир в центре Махачкалы. Они потребовали у заложника выкуп под угрозой лишения жизни и применения насилия. На следующий день во время передачи части требуемой суммы в размере 30 миллионов рублей мужчины были задержаны, а министр освобожден.