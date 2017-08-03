На видео с перестрелкой полиции с «бандой GTA» оказался бывший мэр Миасса

Бывший мэр Миасса Виктор Ардабьевский был в зале заседаний в Мособлсуде в момент перестрелки членов «банды GTA» с силовиками. Как рассказал РЕН ТВ адвокат Евгений Мартынов, подсудимого не успели выпустить из камеры.

«Я, мой доверитель, следователь и сотрудник охраны оставались в зале после судебного заседания. Мой доверитель давал в этот день короткие показания. Если бы он давал расширенные показания (...), то судьба моя и судьба следователя были бы незавидны», — отметил юрист.

По его словам, он и следователь покинули зал, а Ардабьевский остался, ожидая конвоирования. В этот момент туда ворвались вооруженные преступники и началась перестрелка с полицейскими. Бывший мэр был защищен пуленепробиваемым стеклом камеры. На записи из помещения суда виден мужчина, который отходит вглубь клетки и пригибается.

Ранее в среду, 2 августа, сообщалось, что силовики, которые отразили нападение, обеспечивали безопасность на процессе по делу в отношении Ардабьевского.

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Когда слушания по делу «банды GTA» завершились, двое конвоиров, в том числе женщина, поместили пятерых подсудимых в лифт на четвертом этаже, чтобы отвезти подсудимых в конвойное помещение, которое находится в подвале. В лифте бандиты напали на полицейских, завладели их табельным оружием, взяли в заложники и вывели в зал судебного заседания на третьем этаже, где слушания завершились, но еще находились силовики. Последние преградили преступникам путь. Пытаясь вырваться, те стали стрелять. В результате был ранен сотрудник Росгвардии, ответным огнем были ликвидированы трое нападавших, двое были ранены.

Ардабьевского обвиняют в убийствах и участии в вооруженной группе. По версии следствия, с 1999 по 2011 год участники банды совершили более 40 тяжких и особо тяжких преступлений в Москве, Московской, Ростовской и Челябинской областях, а также Краснодарском крае.