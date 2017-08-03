В Совфеде увидели приближающееся политическое поражение Трампа

Президент США Дональд Трамп так и не занял четкую политическую позицию, из-за чего уязвим, считает первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Его слова передает «Парламентская газета» в четверг, 3 июля.

«В борьбе за политическое лидерство человек, не имеющий позиции, обречен на поражение», — отметил сенатор.

По его словам, Трамп делает непоследовательные заявления о новом пакете антироссийских санкций. Сначала он заявлял о готовности ужесточить ограничения, а «сегодня уже призывает "благодарить" Конгресс за ухудшение отношений с нашей страной», сказал парламентарий.

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«Создается впечатление, что президент США больше недоволен не содержанием закона, а тем, что он принят без согласования с ним», — добавил Клинцевич.

Ранее в четверг Трамп возложил ответственность за плохие отношения Вашингтона и Москвы на Конгресс Соединенных Штатов. «Это те самые люди, которые нам даже нормальную медстраховку сделать не могут», — написал он в своем Twitter.

Американский лидер подписал закон о новых санкциях против Москвы накануне, 2 августа. 27 июля их одобрил сенат. Документ предусматривает, в частности, сокращение до двух недель максимального срока финансирования банков, которые находятся под санкциями, и до 30 дней — компаний нефтегазового сектора.