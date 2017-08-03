Возбуждены дела после массовой драки в воинской части на Урале

В рамках расследования инцидента с массовой дракой военнослужащих в 473-м учебном центре возбуждены уголовные дела по статьям 334 («Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности») и 335 («Насильственные действия в отношении начальника») УК РФ. Об этом в четверг, 3 августа, сообщили в Главной военной прокуратуре (ГВП).

Военный прокурор Центрального военного округа Евгений Иванов взял на контроль проверку и расследование дел.

Утром 3 августа издание Ura.ru сообщило, что накануне в 473-м окружном учебном центре подготовки младших специалистов мотострелковых войск в Свердловской области произошла массовая драка. В столкновении участвовали около 160 военнослужащих-контрактников.

Собеседник редакции утверждает, что конфликт возник между группой тувинцев, проходивших в центре курсы выживания, и местными военнослужащими. Тувинцы, по словам источника, якобы распили спиртное в последний день курсов и спровоцировали конфликт в казарме. Издание сообщило о 14 военных, получивших ножевые ранения.

Позднее пресс-служба Центрального военного округа распространила сообщение, в котором опровергла факт распития спиртного на территории части и назвала ложью сообщения о поножовщине. При этом факт массовой драки не отрицался. Военные отметили, что среди пострадавших — один из младших офицеров центра, разнимавший драку.