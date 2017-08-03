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Премьер-министру Албании отказали в фотографии с Пенсом из-за белых кроссовок

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Премьер-министр Албании Эди Рама, принимавший участие в саммите Американо-Адриатической хартии в Черногории, не смог сфотографироваться с вице-президентом Соединенных Штатов Майком Пенсом. Об этом сообщает черногорская общественная телерадиокомпания RTCG.

В материале отмечается, что визит Пенса в регион расценивается руководством балканских стран как одно из самых важных событий последнего времени. При этом СМИ отмечают, что вице-президент говорил о Черногории и ее преимуществах после вступления в НАТО, но ни слова не посвятил Албании.

Бывший президент республики Сали Бериша отметил, что это крайне удивительно. «И не только это. Что еще более поразительно, так это то, что у Рамы нет официальной фотографии», — сказал он.

По словам политика, главу кабмина не допустили до церемонии фотографирования из-за его белых кроссовок. На своей странице в Facebook Бериша отметил, что дресс-код должен соответствовать мероприятию.

Как пишет RTCG, премьер-министр Албании уже не в первый раз появляется в костюме и белых кроссовках на важных мероприятиях. В частности, в такой обуви он присутствовал на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини. РИА Новости отмечает, что кроссовки Рама также надел на переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Эди Рама занимает пост премьер-министра Албании с сентября 2013 года.

В мае в интернете обсуждали фотографию с пресс-секретарем президента США Шоном Спайсером. Он вышел к журналистам в необычной обуви разного цвета, что вызвало недоумение у пользователей. СМИ выяснили, что мужчина носит ортопедический ботинок, а сам кадр был сделан за два месяца до появления в соцсетях.

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