Россия
 

Из шахты в Туве из-за задымления эвакуировали почти 100 человек

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Задымление произошло в угольной шахте в Тандинском районе Тувы. Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС России.

На момент ЧП в шахте находились 93 рабочих, их вывели на поверхность. Пострадавших нет. Задымление произошло на конвейерном штреке 2-2.

Отмечается, что на место прибыли сотрудники военизированной горноспасательной части Республики Хакасия и оперативная группа тувинского ГУ МЧС. Ведется разведка двумя отделениями горноспасателей, выясняется причина произошедшего.

Днем в пятницу, 4 августа, принадлежащую компании «Алроса» шахту затопило 270 тысячами кубометров грунтовых вод. Предполагаемой причиной затопления мог быть технологический сбой в резервуаре хранения воды.

На поверхность были подняты 143 горняка, последний из них самостоятельно вышел на связь 5 августа. Остается неизвестной судьба еще восьми шахтеров.

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