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Глава Минэнерго Украины допустил техническую неготовность к транзиту газа

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Оператор украинской газотранспортной системы «Укртрансгаз» может быть технически не готов к прокачке газа. Об этом, как передает РИА Новости, заявил глава Минэнерго Украины Игорь Насалик в интервью украинскому «Первому национальному» телеканалу.

По его словам, причина этого — в нежелании «Нафтогаза Украины» инвестировать в ГТС страны.

«Я поддерживаю здесь "Укртрансгаз" в их видении, я считаю бестолковой политику НАК "Нафтогаз" относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году. Мало того, с такой позицией НАК "Нафтогаз Украины" мы можем дойти до того, что "Укртрансгаз" может быть технически не готов к прокачке газа», — отметил министр.

Он назвал «катастрофой» вариант, если ГТС будет не готова. При этом он отметил, что подготовка энергетического сектора к зиме идет по плану. «У меня нет проблем в целом к прохождению осенне-зимнего периода», — сказал Насалик.

Ранее руководство «Укртрансгаза» обвинило «Нафтогаз» в том, что компания не заинтересована в инвестициях в ГТС Украины якобы из-за рисков строительства Россией газопроводов в обход Украины. Такая политика якобы может негативно отразиться на подготовке страны к зиме.

В июне сообщалось, что «Газпром» увеличил транзит через Украину до рекордного за последние пять лет уровня. Объемы транзита российского природного газа по ГТС Украины за первые пять месяцев 2017 года выросли на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и на 64 процента по сравнению с этим периодом 2015 года.

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