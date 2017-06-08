«Укртрансгаз» сообщил о рекордном транзите российского газа через Украину

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до рекордного за последние пять лет уровня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укртрансгаза».

«Объемы транзита российского природного газа по газотранспортной системе Украины за первые пять месяцев 2017 года выросли на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и на 64 процента по сравнению с этим периодом 2015 года», — отмечает украинский газовый оператор. В сообщении также говорится, что этот объем на 9 миллиардов кубометров превышает средний объем транзита, зафиксированный в январе-мае в 2013-2016 годах.

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31 мая «Нафтогаз» на своей странице в Facebok сообщил, что Стокгольмский суд отменил условие take or pay, закрепленное в контракте в 2009 года. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что суд, кроме того, якобы снял запрет на реэкспорт газа и пересмотрел формулу цены на топливо с 2014 года, привязав ее к котировкам на европейских газовых хабах. Позднее в «Газпроме» опровергли это сообщение.

Стокгольмский арбитраж с июня 2014 года рассматривает взаимные иски «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Предметом разбирательств являются контракты на поставку газа из России на Украину и на транзит газа через Украину, заключенные в 2009 году.