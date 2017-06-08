Бизнес
 

«Укртрансгаз» сообщил о рекордном транзите российского газа через Украину

Перейти в «Мою Ленту»

«Газпром» увеличил транзит газа через Украину до рекордного за последние пять лет уровня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Укртрансгаза».

«Объемы транзита российского природного газа по газотранспортной системе Украины за первые пять месяцев 2017 года выросли на 22 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и на 64 процента по сравнению с этим периодом 2015 года», — отмечает украинский газовый оператор. В сообщении также говорится, что этот объем на 9 миллиардов кубометров превышает средний объем транзита, зафиксированный в январе-мае в 2013-2016 годах.

31 мая «Нафтогаз» на своей странице в Facebok сообщил, что Стокгольмский суд отменил условие take or pay, закрепленное в контракте в 2009 года. В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что суд, кроме того, якобы снял запрет на реэкспорт газа и пересмотрел формулу цены на топливо с 2014 года, привязав ее к котировкам на европейских газовых хабах. Позднее в «Газпроме» опровергли это сообщение.

Стокгольмский арбитраж с июня 2014 года рассматривает взаимные иски «Газпрома» и «Нафтогаза Украины». Предметом разбирательств являются контракты на поставку газа из России на Украину и на транзит газа через Украину, заключенные в 2009 году.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Нафтогаз» назвал условие переговоров с «Газпромом» по поставкам после 2019 года
В «Газпроме» опровергли отмену правила take or pay в контракте с «Нафтогазом»
«Нафтогаз» заявил об отмене судом условия take or pay в контракте с «Газпромом»
Последние новости
В Госдуме отреагировали на «российский след» во взрыве у посольства США в Киеве
Взрыв у посольства США в Киеве переквалифицировали в злостное хулиганство
Рестораны, аптеки и магазины в Херсонской области оштрафовали за русский язык
Жителям коммуналок пообещали отдельные квартиры по программе реновации  
Концерт российского рэпера на Украине отменили после протестов радикалов
Кроссовки от Apple оценили в 15 тысяч долларов
Назван самый популярный в мире отель
Другие материалы рубрики
Бизнес09:52 7 июня

Внедорожный сезон

Самые популярные кроссоверы российского рынка
10:48 2 июня

Сечин предупредил о неустойчивости нефтяного рынка

03:26Сегодня

Названы сроки появления в России беспилотной доставки из интернет-магазинов

09:37 2 июня

Шувалов подтвердил высокую готовность приватизации «Совкомфлота»

Бизнес14:28 7 июня

«Мы помогаем инвесторам кредитами и инфраструктурой»

Олег Кожемяко об основных инвестиционных проектах Сахалина
14:05 6 июня

В «Газпроме» опровергли отмену правила take or pay в контракте с «Нафтогазом»

12:51 2 июня

Одобрены первые заявки на кредиты для получателей дальневосточного гектара

10:38Сегодня

«Нафтогаз» назвал условие переговоров с «Газпромом» по поставкам после 2019 года

Бизнес11:00Сегодня

«Именные» льготы

Технологичные производства и новые предприятия поддержат адресными мерами
13:31 6 июня

GQ выдвинул сооснователя Mail.ru Group на получение премии «Человек года»

16:20 2 июня

Siemens поможет «КамАЗу» в разработке электромобилей

17:31 7 июня

Госкомпаниям запретят покупать самолеты бизнес-авиации за рубежом

Россия
Андрей Кураев«А ты обязан целовать им волосатые руки»
Андрей Кураев о попах-растлителях, показной роскоши и сериале «Молодой папа»
В Госдуме отреагировали на «российский след» во взрыве у посольства США в Киеве
«Шанс выжить есть только у грамотного пациента»
Из-за нехватки лекарств в регионах умирают люди
Анна Федорова: Время милосердия
Кому нужны «списки политзаключенных»
В Думу внесен «антикарусельный» законопроект
Поклонская попросила Генпрокуратуру и ФСБ проверить Transparency International
В Подмосковье возбуждено уголовное дело в связи с гибелью ребенка от урагана
Все материалы
Мир
Лучше сделки хуже нет
Возможна ли перезагрузка в отношениях Ирана и Соединенных Штатов
epa06014207 Iranian army soldiers stand near parliament building during an attack in Tehran, Iran, 07 June 2017. At least seven people were killed and several others were wounded following twin attacks on Iran's parliament building and the mausoleum of former supreme leader, Ayatollah Khomeini, in the Iranian capital Tehran on 07 June, according to official sources. EPA/HOSSEIN MERSADIАтака на аятолл
Двойной теракт в Тегеране
Голоса с постсоветского пространства
В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии
Британского педофила с «набором похитителя» приговорили к тюремному сроку
В МВД Ирана подробно рассказали об устроивших атаки в Тегеране террористах
Япония отказалась считать недавний пуск северокорейских ракет угрозой
СМИ сообщили о 16 погибших в результате теракта в Тегеране
Все материалы
Бывший СССР
Андрей ПарубийВзяли членство в свои руки
Почему на Украине снова заговорили о необходимости скорого вступления в НАТО
Тимошенко отказалась ходить на «кулуарные курултаи» по поводу газовых контрактов
Рестораны, аптеки и магазины в Херсонской области оштрафовали за русский язык
В Киеве разглядели российский след во взрыве у посольства США
Посольство США в Киеве отказалось считать взрыв на своей территории терактом
На западе Украины неизвестные сожгли автомобиль депутата Рады
Рада провозгласила вступление в НАТО внешнеполитическим приоритетом Украины
Все материалы
Финансы
«Есть возможности для сознательного ослабления рубля»
Кто сыграет против укрепления российской валюты
Кредитный портфель Альфа-банка в АПК увеличился до двух миллиардов долларов
Назван регион с самым большим числом мошенничеств в ОСАГО
Объем торговли между Россией и Китаем вырос на 20 процентов
Росфинмониторинг поддержал создание национальной криптовалюты
ЦБ определил время запуска нового механизма санации банков
Борьбу ЦБ с недобросовестными банками назвали «войной пушек и брони»
Все материалы
Бизнес
Внедорожный сезон
Самые популярные кроссоверы российского рынка
«Мы помогаем инвесторам кредитами и инфраструктурой»
Олег Кожемяко об основных инвестиционных проектах Сахалина
«Именные» льготы
Технологичные производства и новые предприятия поддержат адресными мерами
Названы сроки появления в России беспилотной доставки из интернет-магазинов
«Укртрансгаз» сообщил о рекордном транзите российского газа через Украину
В «Газпроме» опровергли отмену правила take or pay в контракте с «Нафтогазом»
«Нафтогаз» назвал условие переговоров с «Газпромом» по поставкам после 2019 года
Все материалы
Силовые структуры
Помощник водолаза
Как создавался подводный робот для флота
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Самолет наизнанку
Как МиГ воспроизводит поведение самолетов на земле
Сотрудники ФСБ изъяли у крымчанки опиум на 120 миллионов рублей
Оперативники МВД задержали администратора одной из «групп смерти»
Завершено расследование уголовного дела о захвате заложников в московском банке
Депутат, адвокат и бывший полицейский создали сеть подпольных казино в Тамбове
Все материалы
Наука и техника
Пуск «Зенита» с «Морского старта»Це перемога
Украинский «Южмаш» в обход «Роскосмоса» возобновил производство ракет «Зенит»
Никакого праздника
Apple рассекретила новые устройства и операционные системы
Грязная бумага
Как американские газеты превратились в рассадник лжи
Названо количество воды в гигантском подземном океане
Доказано влияние употребления коровьего молока в раннем возрасте на рост
Пересмотрены время и место появления человека разумного
«Протон-М» стартовал впервые после вызванного проблемами с двигателями перерыва
Все материалы
Спорт
Межсезонные колебания
Переименование «Терека», революция в «Зените» и другие события летнего перерыва
Овечкин и Малкин оказались вне списка кандидатов в сборную на олимпийский сезон
Месси похвалил Роналду
Нападающий «Челси» Коста покинет клуб из-за плохих отношений с тренером
Российский хоккеист назвал Олимпиаду посредственным турниром
Болгарский футболист попил пива во время матча и забил на последней минуте
Месси продлит контракт с «Барселоной»
Все материалы
Культура
Увековеченное
История фотографии от XIX столетия до Родченко и хроники Августовского путча
Кирилл Разлогов: Ад замаячил снова
Дело о пяти миллионах
«Ему было наплевать, что возить: кокаин, оружие или почту»
Кто снял фильм «Сделано в Америке» о контрабандисте на службе картелей и ЦРУ
В новом сезоне «Игры престолов» подожгли рекордное число людей
Концерт российского рэпера на Украине отменили после протестов радикалов
Оливер Стоун раскрыл цель создания фильма о Путине
Стинг приедет в Москву впервые за пять лет
Все материалы
Интернет и СМИ
Москалям вход воспрещен
Кто стоит за новой соцсетью для украинцев
Только для избранных
Почему в сети сходят с ума по чернокожим, чесноку и башенным кранам
Эпидемия зомби
Китайцы превращают компьютеры в послушные машины для зарабатывания денег
На американца положили гигантский надувной шар с водой и проткнули его отверткой
В сети вспомнили не существовавшие в 2007 году слова и фразы
Детский монстр стал мемом для геев
Толстая девочка ответила на травлю фотографией в розовом купальнике
Все материалы
Ценности
«Стараться понравиться мужчине — это и есть быть женщиной»
Эдуардо Феррейра объяснил феминисткам пользу макияжа
Думай о хорошем
Что такое Cause marketing и как его использует индустрия моды
Автору лучшего вопроса на прямой линии с Путиным подарят золотой телефон
M.A.C показал «остромодную» косметику
A. Lange & Sohne изменил цвет циферблата классического хронографа
Emilio Pucci сшил одежду любителям путешествий
Chanel отправил дочь Уилла Смита гулять по Токио
Все материалы
Путешествия
Путешествие в Галикарнас
Турецкий Бодрум становится новым центром элитного туризма
Не нужно аплодировать!
Что больше всего бесит бортпроводниц
Назван самый популярный в мире отель
Названы самые популярные у иностранцев города России для летних путешествий
В Чернобыле открыли первый хостел
Пассажирам в аэропорту Дубая разрешили использовать смартфоны вместо паспортов
Проблемы с рейсами «Вим-Авиа» коснулись 10 тысяч пассажиров
Все материалы
Из жизни
Мейкап по-восточному
Мусульманские бьюти-блогеры учат западных девушек основам красоты
Остаться реставеком
Как живется самой многочисленной группе современных рабов
Суперлюди среди нас
Необычные фитнес-лидеры завоевывают популярность у поклонников ЗОЖ
Мелания Трамп переедет в Белый дом в июне
В МИД рассказали о почти бросившем курить Лаврове
В Лос-Анджелесе полицейский станцевал сальсу на музыкальном фестивале
Леонардо Ди Каприо убедил президента Мексики помочь морским свиньям
Все материалы
Тест быстрейшего Audi Q5
Очень быстрый тест «горячего» Audi SQ5 нового поколения
Угадай, где выпущена эта машина
Хитрый тест на знание географии мирового автопрома
Ездим на быстрейшем кроссовере планеты
Карельский Нюрбургринг и самый быстрый кроссовер в мире – Bentley Bentayga
5 конкурентов Renault Koleos
С какими автомобилями придется побороться за покупателей новому кроссоверу
Названа дата выхода второго сезона нового шоу Кларксона
Abarth сделал «спортивный» грузовик
В Porsche сделали самый мощный 911 Turbo S
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы