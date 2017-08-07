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Вильфанд предложил москвичам насладиться «кровавым» лунным затмением

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Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

О хорошей погоде в столице, благодаря которой, «можно будет насладиться» редким лунным затмением, рассказал Национальной службе новостей (НСН) глава Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 7 августа.

«К вечеру осадков не ожидается и вообще наступает период без дождей», — отметил Вильфанд.

Примерно к 21:20 мск спутник Земли скроется на четверть и приобретет бордово-красный, кровавый цвет. Погружение Луны в тень планеты начнется в 20:24 мск. Это астрономическое явление смогут наблюдать жители всей территории страны, за исключением Чукотки и Камчатки.

В течение всей недели, по словам руководителя Гидрометцентра, температурный фон в столичном регионе будет выше нормы на один-два градуса по Цельсию, а к выходным — на три градуса. «По предварительным расчетам, в субботу температура в Московской области будет повышаться до плюс 29-ти», — добавил он.

Ранее сообщалось о наступлении самой сухой недели лета в Москве. Начиная с 7 августа, осадков в столице практически не будет из-за господствующего антициклона.

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