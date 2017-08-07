СМИ сообщили о наступлении самой сухой недели лета

В столичном регионе наступила самая сухая неделя лета. Об этом сообщили в Национальной службе новостей (НСН) в понедельник, 7 августа.

Днем в понедельник, 7 августа, ожидается до 28 градусов, а следующей ночью до 18 градусов по Цельсию. До воскресенья, 13 августа, в Москве осадков практически не будет из-за господствующего антициклона.

В начале июля директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о том, что во второй половине месяца на территории Центральной России ожидаются ливни, грозы и смерчи. При этом он подчеркнул, что многие природные катаклизмы до сих пор нельзя предсказать заблаговременно.

Холодное лето 2017 и поздний урожая овощей привели в России к росту инфляции с прогнозированных 3,8 до 4,4 процента. В июне, по данным экспертов, плохая погода привела к увеличению повседневных расходов жителей до максимального уровня за последние несколько лет. «Сейчас ситуация исправляется, и мы видим, что по инфляции будем двигаться к тому прогнозу, который у нас был», — заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в конце июля.