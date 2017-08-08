Семикратный чемпион НБА подрался на детском турнире

Семикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Роберт Орри подрался с незнакомцем на детском турнире, в котором участвовал его сын. Видео инцидента опубликовал TMZ.

«Этот мужчина задирался весь матч. Он толкнул меня, но я родом оттуда, где могут постоять за себя», — сказал Орри. По словам бывшего спортсмена, неизвестный провоцировал его весь матч, болея против команды его сына.

46-летний Орри — семикратный чемпион НБА (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2005, 2007). В бытность игроком он защищал цвета клубов «Хьюстон Рокетс», «Финикс Санс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Сперс».