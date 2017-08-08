Двоих полицейских в Москве заподозрили в помощи квартирным мошенникам

В Москве задержали семерых подозреваемых в квартирных мошенничествах; по версии следствия, помощь им оказывали двое сотрудников полиции. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Среди задержанных — предполагаемый организатор группы, 46-летний ранее судимый мужчина. Пятеро подозреваемых заключены под стражу, двое фигурантов находятся под подпиской о невыезде. По фактам афер возбуждены дела по части 3 статьи 30 УК РФ («Покушение на преступление») и по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как отмечают в столичном главке МВД, в причастности к преступлениям также заподозрили двух полицейских из восточного округа города. В настоящее время они задержаны «и будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам».

«Как было установлено сотрудниками полиции, один из членов группы с помощью работника одного из МФЦ незаконно оформил для 61-летней уроженки Владимирской области регистрацию в квартире на улице Реутовская, ранее принадлежавшей умершему человеку», — говорится в сообщении. После этого подозреваемая заключила договор соцнайма этой квартиры и приватизировала ее на себя. Как отмечают полицейские, подобным способом задержанные пытались завладеть квартирой на аллее Жемчуговой.

7 августа стало известно, что заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Артур Махов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех сотрудников республиканского МВД, которых обвиняют в избиении коллеги. По версии следствия, таким образом они добивались от потерпевшего признаний в связи с пропажей табельного оружия.