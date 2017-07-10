Полицейский в Югре украл паспорт и оформил на него симки для наркоторговли

В Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) перед судом предстанет бывший оперуполномоченный уголовного розыска, обвиненный в краже документов, злоупотреблении полномочиями и наркоторговле с использованием служебного положения. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Полицейского задержали сотрудники управления собственной безопасности при попытке сбыть очередную партию нелегальных препаратов.

Следствие установило, что в марте 2015 года он украл паспорт у жителя Югорска. Затем оформил на этот документ несколько сим-карт, которые использовал для обсуждения условий продажи наркотиков и объяснения покупателям, где находятся закладки.

Запрещенные вещества мужчина хранил в личном автомобиле и у себя дома.

В конце мая в Ленинградской области за продажу наркотиков задержали замначальника одного из отделов регионального ГУ МВД России по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Его поймали при сбыте около 40 граммов запрещенных веществ, что считается крупной партией.