Силовые структуры
 

Полицейские из Кабардино-Балкарии предстанут перед судом за избиение коллеги

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Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Артур Махов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех сотрудников республиканского МВД, которых обвиняют в избиении коллеги. Об этом в понедельник, 7 августа, в надзорном ведомстве региона сообщили РИА Новости.

«Сотрудников полиции обвиняют в том, что они избили своего коллегу, добиваясь от него признания по факту пропажи табельного оружия. В результате их неправомерных действий потерпевший с телесными повреждениями средней степени тяжести был госпитализирован в больницу», — говорится в сообщении.

Полицейским предъявлено обвинение по пункту «а» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», предусматривающему до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу.

10 июля стало известно, что в Югорске (Ханты-Мансийский автономный округ) перед судом предстанет бывший оперуполномоченный уголовного розыска, обвиненный в краже документов, злоупотреблении полномочиями и наркоторговле с использованием служебного положения.

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