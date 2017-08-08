В Калмыкии возбудили дело из-за принуждения родителей к покупке парт

В Элисте возбудили уголовное дело по факту принудительного сбора денег на мебель для одной из школ города. Об этом во вторник, 8 августа, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Республике Калмыкия.

Руководству школы №12 и должностным лицам республиканского министерства образования и науки вменяется нарушение части 1 статьи 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Проверку СК начал в конце июля. Поводом послужило обращение жительницы Элисты к президенту России Владимиру Путину, поступившее на прямую линию 15 июня. Глава государства поручил главе Калмыкии Алексею Орлову разобраться с принуждением родителей школьников к покупке парт.

«Родителей просят купить парту для ребенка, собирают деньги на питание. Послушайте, когда заставляют покупать учебники — это уже нарушение закона, но купить парту — это вообще что-то новенькое, я такого, честно говоря, даже никогда не видел и не слышал», — сказал президент. Орлов пообещал заняться этим вопросом.