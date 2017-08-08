В МВД подсчитали число нападений на полицейских и обеспокоились

Число нападений на сотрудников полиции за последние полгода превысило 10 тысяч. Такие данные привели в Главном управлении собственной безопасности (ГУСБ) МВД России, сообщает РИА Новости.

«К сожалению, цифры указывают что ситуация совсем не проста. С начала года зафиксировано около 12 тысяч преступлений, совершенных в отношении сотрудников органов внутренних дел. И более того, порядка 10 тысяч вот таких посягательств совершены в момент нахождения сотрудников на службе», — сказал начальник информационно-аналитического управления ГУСБ Андрей Московкин.

«Мы обеспокоены подобным развитием событий», — подчеркнул он.

По его словам, в результате 13 нападений сотрудники МВД погибали, а в 32 случаях был причинен тяжкий вред здоровью.

Московкин добавил, что в первом полугодии 2017 года на телефоны доверия министерства поступило 160 тысяч сообщений, передает «Интерфакс». «Лишь четвертая часть этих сигналов, около 46 тысяч, содержала сведения, которые могли быть проверены для установления признаков преступлений со стороны сотрудников», — сказал он.

Полковник полиции посетовал на то, что за полгода зафиксировано более тысячи обращений, авторы которых умышленно сообщали сведения, которые не только не соответствовали действительности, но и порочили честь и деловую репутацию сотрудников органов внутренних дел. Число таких сообщений за шесть месяцев выросло на восемь процентов.