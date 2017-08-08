Учителей проверят на знание русского языка и математики

Минобрнауки проверит учителей 15 регионов на знание русского языка и математики. Об этом журналистам рассказала глава ведомства Ольга Васильева, передает ТАСС

По ее словам, все выбранные регионы согласились с задумкой министерства провести предметный тест, чтобы «понять, где есть какие-то пробелы». Было принято решение провести его осенью.

Пока неизвестно, в каких именно регионах пройдет проверка.

27 апреля глава Рособрнадзора Сергей Кравцов посетовал на то, что каждый десятый российский школьный учитель русского языка и математики недостаточно знает свой предмет. Он также увязал «многие проблемы преподавания» с тем, что выпускники педагогических вузов зачастую не владеют не только профильными, но и остальными предметами.

7 августа Васильева рассказала, что в российских школах планируется ввести в качестве факультатива уроки по основам предпринимательской деятельности. 2 августа министр заявила, что школьники должны играть в шахматы. По мнению главы ведомства, подобные занятия должны проходить во внеурочное время и быть бесплатными.