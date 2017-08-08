Обстреливавшие позиции ДНР бойцы ВСУ погибли из-за разрыва собственного орудия

Двое украинских военнослужащих погибли во время обстрела позиций самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в районе города Марьинка из-за разрыва собственного орудия. Об этом во вторник, 8 августа, сообщается на странице пресс-центра штаба АТО (антитеррористической операции — так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) в Facebook.

«Около 4:00 (совпадает с мск) незаконные вооруженные формирования начали обстрел украинских укреплений неподалеку от Марьинки. В ответ силы АТО накрыли противника плотным огнем. Одно из наших вооружений вышло из строя и разорвалось. В результате трагического инцидента двое украинских военных погибли, пятеро получили ранения», — сказано в сообщении.

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Также пресс-центр штаба АТО указывает, что органы правопорядка начали работу по данному факту.

Ранее во вторник представитель оперативного командования Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что боевики запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» объявили о начале «операции возмездия» в отношении командования и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). «По имеющейся у нас информации, главари данной организации после вчерашнего обстрела объявили сбор своих группировок для совершения акта возмездия командованию и военнослужащим ВСУ», — сказал Басурин. Он добавил, что в связи с этим все подразделения ВСУ на Мариупольском направлении приведены в боевую готовность.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после попытки новых киевских властей подавить силой выступления в Донецкой и Луганской областях.

