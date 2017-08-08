МОК нашел новый способ уличить россиян в применении допинга

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что ученые нашли новый метод для определения вскрытия пробирок для допинг-проб. Об этом сообщает Europe online magazine.

Ученые сделали открытие в ходе исследований в судебно-медицинском институте Лозанны. Теперь можно провести юридически обоснованную судмедэкспертизу царапин на пробирках с допинг-пробами.

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Новый метод должен помочь МОК в расследовании, которое было открыто в отношении российских спортсменов после двух докладов главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. Канадский юрист заявлял, что на нескольких десятках пробирок с анализами россиян, принимавших участие в Олимпиаде-2014 в Сочи, есть следы вскрытия, что свидетельствует об их подмене.

Олимпиада в Сочи проходила с 7 по 23 февраля 2014 года. Для российской сборной это самые успешные в истории зимние Игры: россияне заняли первое место в неофициальном командном зачете, завоевав в общей сложности 33 медали, в том числе 13 золотых.