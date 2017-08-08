Украина импортировала иранскую нефть на шесть миллионов долларов

Украина в июне-июле 2017 года закупила у Ирана нефть на 5,7 миллиона долларов. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Государственной фискальной службы (ГФС) Украины.

«В июне на украинский рынок поступило из Ирана нефти на 0,236 миллиона долларов, в июле — на 5,442 миллиона долларов», — отмечается в сообщении ГФС.

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С начала нынешнего года Украина импортировала более 508 тысяч тонн нефти, в основном из Азербайджана и Казахстана.

Киев начал закупки нефти у Ирана в июне нынешнего года. В 2016 году Украина удвоила закупки нефти и газового конденсата за рубежом по сравнению с годом ранее. В денежном выражении этот импорт вырос до 174 миллионов долларов.

21 июля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев и Минск обсуждают возможность организации поставок нефти по территории Украины.

В феврале Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) и Beloil Polska (дочерняя структура Белорусской нефтяной компании) заключили соглашение о покупке у Ирана 600 тысяч баррелей нефти.