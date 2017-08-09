Киев пригрозил перебросить тяжелое вооружение на передовую в Донбассе

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) может вернуть к линии разграничения в Донбассе тяжелое вооружение. Об этом в среду, 9 августа, сообщил пресс-секретарь по вопросам АТО (антитеррористической операцией в Киеве называют боевые действия в регионе) министерства обороны страны Андрей Лысенко, передает издание «Главком».

«Руководство АТО может принять решение о подведении к линии фронта на боевые позиции и применении танков, минометов, артиллерии и другого вооружения для сохранения линии разграничения», — отметил представитель военного ведомства. При этом Лысенко заявил, что к таким мерам украинские военные прибегнут в случае «особо наглых действий» ополчения.

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Днем ранее сообщалось, что двое украинских военнослужащих погибли во время обстрела позиций самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в районе города Марьинка из-за разрыва собственного орудия.

Отвод тяжелых вооружений от линии разграничения является частью минских договоренностей, которые были достигнуты в феврале 2015-го лидерами стран «нормандской четверки» (России, Франции, Германии и Украины). В документе также прописаны режим прекращения огня, проведение выборов в Донбассе и законодательное закрепление особого статуса региона. Обе стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в нарушении этих договоренностей.