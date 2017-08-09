СМИ узнали о попытке Анджелины Джоли и Брэда Питта избежать развода

Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт могут снова сойтись, сообщает Us Weekly со ссылкой на источник.

«Развод сейчас не актуален. (...) В течение нескольких месяцев они не сделали ничего, чтобы этот процесс продвигался, и никто не думает, что они когда-либо соберутся это сделать», — сказал собеседник журнала.

Издание пишет, что после инициированного Джоли расставания люди в окружении актрисы настраивали ее против мужа. Однако спустя какое-то время она пожалела о том, что сделала. «Она все еще любит его», — отметил инсайдер.

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По словам знакомого Джоли, она говорила друзьям, что рассмотрит возможность воссоединения с супругом, если «он продемонстрирует, что серьезно относится к семейным обязанностям». В этой связи Us Weekly указывает, что решение Питта отказаться от алкоголя стало хорошим первым шагом.

«Он стал вести трезвый образ жизни, чтобы попытаться снова завоевать ее», — заявил источник. По его утверждению, Питт понял, что у него есть проблема, которую надо решить. «И это все, что она когда-либо хотела», — добавил собеседник.

Актеры поженились в августе 2014 года. У Джоли и Питта шестеро детей, троих из них (Мэддокса, Пакса и Захару) пара усыновила (удочерила). В сентябре 2016-го актриса подала документы на развод. Отмечалось, что она решила пойти на это из-за несогласия с методами Питта по воспитанию детей. Сообщалось, что поводом для расставания стала ссора на частном самолете, во время которой пьяный актер ударил Мэддокса, однако данная информация не подтвердилась.