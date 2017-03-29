Анджелина Джоли рассказала о планах на ближайшие десять лет жизни

Голливудская актриса Анджелина Джоли будет меньше сниматься в кино и проводить больше времени в поездках по миру, пишет Yahoo! Finance со ссылкой на интервью актрисы изданию Hello!

По предположению звезды, их с актером Брэдом Питом выросшие дети будут жить в разных странах. «Думаю, некоторые из них заинтересуются, как и я, международной работой, и я бы с удовольствием с ними сотрудничала. Наверное, я буду меньше времени уделять съемках в кино и больше концентрироваться на семье и международных отношениях», — заявила Джоли.

Знаменитость также рассказала о своем отношении к красоте и старению. По словам 41-летней Джоли, она перестала тревожиться о том, что ее внешность меняется со временем, и в повседневной жизни ограничивается минимумом косметики. Так, из средств макияжа Джоли использует лишь консилер (тональное средство) для маскировки темных кругов под глазами.

Знаменитость также не переживает о своем самочувствии. «Возможно, из-за того, что за последние десять лет я много беспокоилась о своем здоровье и была занята воспитанием детей, теперь я просто счастлива, что и я, и они здоровы. Больше нечего бояться. Это делает жизнь намного проще», — пояснила Джоли.

В феврале 2017 года сообщалось, что Мэддокс Джоли-Питт, 15-летний старший приемный сын Анджелины и Брэда, стал исполнительным продюсером фильма, который снимает его мать.