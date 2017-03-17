Анджелина Джоли встретилась в Лондоне с архиепископом Кентерберийским

В Ламбетском дворце в Лондоне состоялась встреча голливудской актрисы и посланницы ООН Анджелины Джоли с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби (Justin Welby), сообщает Just Jared.

Священнослужитель разместил фотоитоги общения с Джоли в своем Twitter-аккаунте.

— Justin Welby ن (@JustinWelby) 16 марта 2017, 17:51

«Это честь — приветствовать специального посланника ООН по правам человека Анджелину Джоли. Мы обсудили кризис беженцев, Южный Судан и предотвращение актов сексуального насилия в условиях конфликта», — написал архиепископ.

Отмечается, что актриса уже встречалась с архиепископом на открытии Центра мира и безопасности (Center for Peace and Security) в Лондонской школе экономики в 2015 году.

14 марта сообщалось, что Джоли прочитала лекцию о правах женщин студентам Лондонской школы экономики.