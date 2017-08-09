ЦБ отозвал лицензию у челябинского банка «Резерв»

Банк России отозвал со 9 августа 2017 года лицензию у челябинского банка «Резерв». Об этом сообщается на сайте регулятора.

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«В июне-июле текущего года в рамках надзорных мероприятий Банком России выявлены операции кредитной организации, направленные на замену высоколиквидных активов активами сомнительного качества. Более того, в деятельности банка выявлены обстоятельства, свидетельствующие о попытках сокрытия утраты значительной части денежных средств. В результате доформирования необходимых резервов на возможные потери произошло существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации и в ее деятельности возникли основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — говорится в пресс-релизе.

В банк назначена временная администрация, полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Согласно данным ЦБ на 1 июля, банк «Резерв» занимал 415 место в банковской системе России.

28 июля регулятор лишил лицензии банк «Югра», занимавший 29-е место в списке российских банков по размеру активов. В Центробанке отметили, что временная администрация в лице АСВ выявила полную утрату капитала кредитной организацией.