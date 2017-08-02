ЦБ отозвал лицензию у краснодарского банка «Крыловский»

Банк России отозвал со 2 августа 2017 года лицензию у краснодарского Акционерного коммерческого банка «Крыловский» за утрату капитала. В финансовую организацию назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

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«АКБ "Крыловский" проводил агрессивную политику привлечения денежных средств физических лиц. В ходе проведенной 26 июля ревизии касс ряда подразделений банка выявлена крупная недостача денежных средств. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала)», — говорится в сообщении.

Банк «Крыловский» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 июля он занимал 360-е место в банковской системе России.

28 июля регулятор лишил лицензии банк «Югра», занимавший 29-е место в списке российских банков по размеру активов. В Центробанке отметили, что временная администрация в лице АСВ выявила полную утрату капитала кредитной организацией.