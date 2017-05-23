В S&P предупредили о неготовности российских банков к экономическим шокам

Российские банки не готовы выдержать шок, сравнимый по силе с кризисом 2014-2015 годов. Об этом во вторник, 23 мая, заявил директор направления «Рейтинги финансовых институтов» S&P Сергей Вороненко, сообщает Rambler News Service.

По его словам, кредитные организации очень чувствительны к изменениям макроэкономической конъюнктуры и имеют низкий уровень достаточности капитала. «Поэтому абсолютное большинство российских банков имеет по-прежнему негативный прогноз [по рейтингам]», — пояснил Вороненко.

Материалы по теме Упали в цель Банк России выполнил обещание по снижению инфляции Вывод сделан Самые необычные способы отмывания и перемещения капиталов

При этом в S&P не ожидают ухудшения ситуации с уровнем просроченной задолженности и проблемных активов в портфелях российских банков. По расчетам экспертов агентства, ВВП России в 2017 году увеличится на 1,5 процента при среднегодовой цене на нефть в 50 долларов за баррель. «Если ситуация будет хуже и экономика будет восстанавливаться более медленными темпами, чем мы сейчас наблюдаем, то часть кредитов могут также перейти в категорию проблемных активов», — отметил он.

В апреле зампред ЦБ Василий Поздышев заявил, что российские банки в 2017 году могут получить около одного триллиона рублей прибыли. «Прибыль на сегодняшний день показывают две трети кредитных организаций, в то время как с каждым кварталом число убыточных банков снижается», — сказал он.

В конце марта глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что через два-три года, к моменту завершения процесса оздоровления российского банковского сектора, отзыв лицензии ЦБ у кредитных организаций станет экстраординарным событием.