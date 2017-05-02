Путин разделил банки на два вида

Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий деление кредитных организаций на два вида: банки с универсальной и с базовой лицензией. Об этом сообщает Rambler News Service. Одни смогут предоставлять полный спектр банковских услуг, другие будут специализироваться на кредитовании малого и среднего бизнеса в регионах. Соответственно, требования регулятора к ним будут применяться разные.

Банки с базовой лицензий не смогут открывать счета в иностранных банках, кроме как с целью участия в иностранной платежной системе. Также им запрещено кредитовать нерезидентов. До 1 января 2019 года банки с капиталом менее 1 миллиарда рублей смогут создавать представительства и дочерние организации на территории иностранных государств с разрешения Банка России.

Минимальный размер капитала для банков с базовой лицензией с 1 января 2018 года составит 300 миллионов рублей, а для банков с универсальной лицензией — 1 миллиард рублей. При достижении капитала банка с базовой лицензией суммы в 1 миллиард рублей банк сможет ходатайствовать о получении универсальной лицензии.

Закон подписан 1 мая 2017 года, он вступает в силу через 30 дней с момента подписания.

Массовое закрытие российских банков началось в 2013 году. ЦБ решил оздоровить банковский сектор, убрав с рынка кредитные организации, чья деятельность вызывает сомнения. Чаще всего лицензии отзываются по причине нарушения нормативных актов Банка России, антиотмывочного законодательства и за проведение высокорискованной кредитной политики.