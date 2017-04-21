Финансы
 

Госдума приняла закон о разделении банков на универсальные и базовые

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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о разделении кредитных организаций на банки с универсальной и базовой лицензиями. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает «Интерфакс».

К универсальным банкам будут применять требования ЦБ в полном объеме, а их капитал должен составлять не менее одного миллиарда рублей. Это условие вступит в силу с 1 января 2018 года.

Банк с базовой лицензией сможет открывать вклады физическим и юридическим лицам, открывать и вести банковские счета, проводить денежные переводы, торговать иностранной валютой, выдавать банковские гарантии, а также кредитовать физических лиц и субъектов малого и среднего предпринимательства. Предоставлять займы более крупным компаниям банки с базовой лицензией смогут в том случае, если максимальный размер риска на одного или группу связанных заемщиков не превышает 20 процентов капитала такого банка.

При этом банки с базовой лицензией будут ограничены в проведении рядя банковских операций с иностранными юридическими и физическими лицами. В частности, им будет запрещено размещать привлеченные средства, выдавать банковские гарантии и привлекать во вклады драгоценные металлы.

Регулироваться такие банки будут по упрощенной системе. Минимальный размер капитала банков с базовой лицензией составит 300 миллионов рублей. При увеличении капитала до миллиарда рублей банк с базовой лицензией может ходатайствовать об изменении своей лицензии на универсальную. Предельный размер капитала для организации с базовой лицензией составит три миллиарда рублей. Это значит, что по достижении этой планки к банку будет применяться полноценное регулирование. ей.

Массовое закрытие российских банков началось в 2013 году. ЦБ решил оздоровить банковский сектор, убрав с рынка кредитные организации, чья деятельность вызывает сомнения. Чаще всего лицензии отзываются по причине нарушения нормативных актов Банка России, антиотмывочного законодательства и за проведение высокорискованной кредитной политики.

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