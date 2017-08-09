Болельщик умер во время матча РФПЛ между «Рубином» и «Локомотивом»

Во время матча пятого тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом» умер болельщик. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Матч состоялся в среду, 9 августа, в Казани и завершился со счетом 1:1. Во время поединка болельщику стало плохо. Он был вынесен с трибун на носилках. Сотрудники скорой помощи оказали ему первую помощь в машине, однако спасти его не удалось. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

В апреле болельщик футбольного клуба «РБ Лейпциг» скончался во время матча 29-го тура немецкой бундеслиги с «Фрайбургом». Находившийся на стадионе 56-летний мужчина почувствовал недомогание перед стартовым свистком.

«Рубин» после пяти туров занимает десятое место в турнирной таблице РФПЛ. В активе команды семь очков. «Железнодорожники» расположились на второй строчке с 13 баллами. От лидирующего «Зенита» подопечные Юрия Семина отстают по разнице забитых и пропущенных мячей.