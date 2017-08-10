Умершим на матче в Казани фанатом оказался судья Верховного суда Татарстана

Болельщиком, умершим 9 августа во время матча Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом», оказался судья Верховного суда Татарстана Вячеслав Грицков. Об этом ТАСС в четверг, 10 августа, сообщил источник в силовых структурах.

«Он был значимым человеком для республики», — отметил собеседник агентства.

Одновременно на сайте Верховного суда Татарстана 10 августа появилось сообщение об уходе из жизни 60-летнего Грицкова.

«Он имел большой профессиональный опыт работы, был помощником прокурора, следователем, прокурором Старомайнского района Ульяновского области, адвокатом, с 2000 года в судебной системе, (...) в 2008 году назначен судьей Верховного суда Республики Татарстан, был председателем судебного состава, возглавлял кассационный состав судебной коллегии по гражданским делам», — говорится в некрологе. Обстоятельства смерти судьи там не указаны.

9 августа сообщалось, что болельщик умер во время матча между «Рубином» и «Локомотивом», проходившем на стадионе «Казань Арена». В какой-то момент мужчине стало плохо, его вынесли с трибун на носилках. Сотрудникам скорой не удалось его спасти, по предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.