Главред издания «Страна.ua» сообщил об обысках в киевской редакции

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыски в киевской редакции интернет-издания «Страна.ua». Об этом главный редактор портала Игорь Гужва сообщил на своей странице в Facebook в среду, 9 августа.

Уточняется, что разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева. Как говорится в определении, следственные действия ведутся по делу о разглашении государственной тайны. Известно, что сотрудники правоохранительных органов также проводят обыски в квартирах двух журналистов издания.

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3 августа по делу о государственной измене суд в Житомире арестовал на два месяца журналиста Василия Муравицкого. «У злоумышленника изъяты копии заключенных с государственными информационными агентствами РФ соглашений на подготовку заказных статей, акты приема-передачи работ за оговоренный гонорар и банковские карты, на которые перечислялись деньги», — сообщили в СБУ.

23 июня Гужву задержали в Киеве по подозрению в получении взятки. По словам генерального прокурора Украины Юрия Луценко, главред «Страны.ua» требовал и получил 10 тысяч долларов за «неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика». Позже за него был внесен залог в размере 544 тысячи гривен (около 21 тысячи долларов), он вышел на свободу.