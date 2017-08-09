Получивший американское гражданство российский пловец решил выступать за США

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России пловец Аркадий Вятчанин, ставший гражданином США, поделился с «Р-Спорт» планами на продолжение карьеры.

«Собираюсь выступать за сборную США, если попаду в команду. Жду ответа от Международной федерации плавания (FINA)», — сообщил спортсмен.

Вятчанин получил паспорт гражданина США в понедельник, 7 августа. Спортсмен принял решение прекратить выступления за сборную России в 2013 году из-за конфликтов с руководством и тренерским штабом. После этого пловец хотел выступать за Сербию, но FINA отказалось менять его спортивное гражданство.

33-летний спортсмен — четырехкратный чемпион Европы и четырехкратный призер мировых первенств (три серебряные и одна бронзовая медали). На Олимпиаде 2008 года в Пекине россиянин завоевал бронзу в плавании на спине на дистанциях 100 и 200 метров.