Выступавший за сборную России пловец Вятчанин стал гражданином США

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года в составе сборной России пловец Аркадий Вятчанин стал гражданином США. Об этом сообщает SwimSwam.

Вятчанин решил получить американский паспорт после того, как Международная федерация плавания (FINA) отказалась сменить его спортивное гражданство на сербское. Он завершил оформление документов в 2015 году, но, по правилам смены спортивного гражданства, не смог принять участие в чемпионате мира-2015. Кроме того, FINA запретила ему представлять Сербию на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро (2016 год).

Вятчанин принял решение прекратить выступления за сборную России в 2013 году из-за конфликтов с руководством и тренерским штабом.

33-летний Вятчанин — четырехкратный чемпион Европы и четырехкратный призер мировых первенств (три серебряные и одна бронзовая медали). На Олимпиаде 2008 года в Пекине россиянин завоевал бронзу в плавании на спине на дистанциях 100 и 200 метров.