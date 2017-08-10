ФАС заподозрила авиакомпании в ценовом сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку авиакомпаний «Аэрофлот», «Сибирь» и «Якутия», заподозрив их в ценовом сговоре. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте ведомства.

«Поводом для проведения подобной проверки стали многочисленные сообщения в средствах массовой информации, указывающие на наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства в действиях этих авиакомпаний», — пояснили в ФАС России.

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По данным службы, в июле 2017 года эти авиакомпании существенно увеличили стоимость пассажирских перевозок из Москвы в Якутск.

При этом при сравнении цен по разным маршрутам выяснилось, стоимость на билеты из Хабаровска и Владивостока в Москву значительно ниже аналогичных из Якутска в столицу. В ФАС уточнили, что проверить обоснованность действий авиакомпаний просили не только пассажиры, но также Министерство транспорта и дорожного хозяйства Якутии.

После этого была создана специальная рабочая группа «для всесторонней, объективной и своевременной проверки наличия ценового сговора между авиакомпаниями».

