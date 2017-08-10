Прокачка по OPAL упала после заявлений Миллера о полной загрузке трубопровода

Прокачка газа по трубопроводу OPAL — отвод от магистрали «Северной поток» — в ночь на четверг, 10 августа, снизилась со 100 до 83 процентов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.

Отмечается, что вместе с этим прокачка по западному отводу «Северного потока» вернулась к 57 миллионам кубометров в сутки с отметки 41 миллион кубов.

В среду, 9 августа, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что OPAL вышел на полную мощность. «Объем суточной подачи газа на ГИС "Грайфсвальд" 8 августа достиг 140 миллионов кубометров, то есть использование "Северного потока" превысило 90 процентов от проектной мощности. И это летом!» — отметил топ-менеджер. По словам Миллера, это свидетельствует о высокой востребованности экспортного маршрута и его продолжения — газопровода OPAL.

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В конце июля 2017 года «Газпром» добился отмены обеспечительных мер, которые не позволяли использовать 100 процентов мощностей газопровода OPAL. Запретить российской компании использовать полную загрузку трубопровода пыталась польская PGNIG. Но Высший земельный суд Дюссельдорфа решил, что заявители смогли доказать необходимость обеспечительных мер для предотвращения «серьезного и непоправимого ущерба до принятия решения по существу» иска.

Еврокомиссия в октябре 2016-го одобрила исключение 50 процентов мощностей газопровода OPAL из Третьего энергопакета. Этот документ, принятый в ЕС в 2009 году, обязывает поставщиков обеспечить доступ к своей «трубе» третьим лицам, то есть конкурентам. Если их нет, то часть газотранспортных мощностей должна оставаться в резерве. Поэтому до снятия ЕК ограничения «Газпром» имел право использовать только половину мощностей OPAL.

Обеспечительные меры, приостанавливавшие начало действия решения ЕК, были приняты по требованию PGNIG, к которой в марте 2017 года присоединились Литва и Латвия.