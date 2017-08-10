Глава Приморья уволил подозреваемого в превышении полномочий заместителя

Глава Приморского края Владимир Миклушевский снял с должности вице-губернатора региона Евгения Вишнякова, подозреваемого в превышении полномочий. Об этом в четверг, 10 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в краевой администрации.

«Губернатор подписал приказ», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что Вишняков уволен по собственному желанию.

27 июля стало известно, что суд арестовал Вишнякова на месяц и 15 дней (до 10 сентября). В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). За день до ареста в его рабочем кабинете, а также в ранее курируемом им департаменте энергетики прошли обыски.

В тот же день был задержан глава Уссурийска Евгений Корж. По данным источника, он заключил досудебное соглашение и сейчас находится под подпиской о невыезде. По основной версии, уголовное преследование обоих подозреваемых связано с нарушениями при строительстве микрорайона под Уссурийском.

Вишняков был назначен на должность заместителя губернатора в феврале 2015-го. До этого он занимал посты вице-губернатора Забайкальского края и вице-премьера правительства этого же региона, долгое время работал в «Росатоме».

В Приморье Вишняков занимался вопросами жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, государственного жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды и лесного хозяйства.