В Крыму запасутся бензином на 33 дня

В Крыму создадут 33-суточный запас топлива из-за дефицита бензина Аи-95 и Аи-98, который отмечался в начале августа. Об этом в четверг, 10 августа, сообщается на сайте республиканского Минэнерго.

В ведомстве отметили, что на полуостров уже направляются более 400 вагонов с нефтепродуктами.

Как поясняет пресс-служба, перебои с бензином в регионе начались из-за ограничений на доставку грузов через Керченскую паромную переправу — они связаны с сильной жарой. Из-за этого на некоторых автозаправочных станциях Крыма до 7 августа топливо продавалось только по безналичному расчету.

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«В настоящее время на АЗС Республики Крым светлые нефтепродукты имеются в необходимом количестве», — отметили в Минэнерго.

Ранее в августе в Крыму вводились графики временного отключения электроснабжения. Решение связано с тем, что из-за жаркой погоды жители начали активно пользоваться кондиционерами — нагрузка на электролинии оказалась слишком высокой.

28 июля крупнейшие города Крыма, включая Севастополь, остались без электричества. Со стороны Тамани (Краснодарский край) сработала противоаварийная автоматика, в результате чего энергомост на полуостров полностью отключился. Позже подачу электричества восстановили. Причиной сбоя оказалась авария с участием грузовика, обстоятельства которой власти не раскрыли.